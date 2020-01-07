SpaceX отправила на орбиту 60 спутников для раздачи интернета
Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида и вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink.
Многоразовая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
09:16 07/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.