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1900 рублей за килограмм. В минском универмаге продают недешевую икру

В продуктовом отделе одного из столичных универмагов продают осетровую икру по 1852 рубля за килограмм. Деликатес расфасован в баночки разного объема по 30, 50 и 125 граммов.


Напомним, в ноябре 2019 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 1 113,1 рубля. Однако из этой суммы нужно вычесть 13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН — это 155,8 рубля. На покупки останется всего 957,3 рубля. То есть на чистую среднюю зарплату можно купить примерно 500 граммов такой икры — или 4 баночки по 125 граммов, которые стоят по 231,6 рубля. Если брать меньшей фасовкой, то на 500 граммов не хватит — маленькие баночки стоят дороже. 30 граммов — 57,31 рубля, 50 граммов — 95,52 рубля или 1910 рублей за килограмм.
TUT.by
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