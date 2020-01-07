В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном. Ему грозит пожизненное заключение
6 января в США начался судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
67-летнего Харви Вайнштейна будут судить по обвинениям в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах, сообщает "Белсат".
Осенью 2017 года десятки женщин начали обвинять Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Жертвами продюсера стали, среди прочих, актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн. Последняя утверждает, что продюсер изнасиловал ее в гостиничном номере.
Продюсер извинился за свое поведение, но утверждает, что сексуальные контакты происходили по согласию обеих сторон, и отрицает обвинения в домогательствах и насилии.
Дело голливудского продюсера дало начало публичным обвинениям в адрес других известных мужчин, а вследсвие этого – мировой кампании против сексуальных домогательств MeToo.
МГ/ИР belsat.eu
08:51 07/01/2020
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