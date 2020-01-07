Осенью 2017 года десятки женщин начали обвинять Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Жертвами продюсера стали, среди прочих, актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн. Последняя утверждает, что продюсер изнасиловал ее в гостиничном номере.





Продюсер извинился за свое поведение, но утверждает, что сексуальные контакты происходили по согласию обеих сторон, и отрицает обвинения в домогательствах и насилии.