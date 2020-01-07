В объятой пожарами Австралии пошел дождь
В пострадавших от пожаров районах Австралии начался дождь, температура упала, но чиновники предупредили, что пожары снова возобновятся.
Об этом сообщает ВВС.
Дождь выпал на восточном побережье, от Сиднея до Мельбурна, а в некоторых частях Нового Южного Уэльса - проливной.
Но чиновники предупредили, что к четвергу температура повысится. «Не время успокаивать себя», - заявил в понедельник премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.
Тем временем премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что в ближайшие два года на восстановление будут выделены 2 млрд долларов.
Несколько знаменитостей пожертвовали деньги для поддержки усилий по борьбе с пожарами, среди них американская певица Пинк, лауреат премии «Оскар» Николь Кидман и австралийская певица Кайли Миноуг.
Австралия борется с последствиями одного из худших сезонов лесных пожаров, вызванным рекордными температурами и месяцами засухи. С начала пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек. На выходных премьер Моррисон предупредил, что кризис может продолжаться месяцами.
08:30 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.