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Медики назвали признаки отсутствия онкологии

Российские доктора решили успокоить граждан, которые испытывают тревогу или депрессию, имея некоторые признаки недомогания. Не все перечисляемые СМИ симптомы свидетельствуют о наличии онкологии, пишет «Московский комсомолец».




Например, многолетние головные боли точно говорят о том, что ни о какой онкологии не может быть и речи, потому что за это время человек просто на просто уже бы умер.


Неожиданное появление резких болей или повышение температуры также говорит о том, что стоит искать другие болезни, но не рак, поскольку опухоль проявляет себя постепенно, а не спонтанно.

Болезненное уплотнение на теле тоже еще не факт существования опасной болезни. Новообразования при нажатии не вызывают болевых ощущений, однако это все равно повод для обращения ко врачу.

Боли в области груди, особенно в области молочных желез – это еще не приговор. Стоит обратиться к маммологу для выяснения патологии. При злокачественной опухоли уплотнения не вызывают болезненных ощущений.

А если человек начал страдать запорами, то стоит в первую очередь пересмотреть режим питания и физических нагрузок, если запор не сменяется диареей с кровью.

В любом случае, рекомендуют специалисты, не стоит думать о плохом, лучше проконсультироваться с доктором.
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