



Предложение о необходимости придания такого статуса стародорожским коврам было рассмотрено и поддержано на заседании Республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры.





Историко-культурной ценностью станет и театральный феномен — «Павлинка» Национального академического театра имени Янки Купалы. Под охрану государства попадут также три традиции: весенние хороводы на Пасху, Проводное воскресенье и «Проводы зимы» в деревне Пинковичи Пинского района Брестской области; щедрование «Коники» в Давид-Городке Столинского района Брестской области; приготовление пирога «Порозовская банкуха» в горпоселке Порозово и деревне Коревичи Свислочского района Гродненщины.





Эти элементы будут включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь после подписания соответствующего решения Министерства культуры.