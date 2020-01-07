Ковры Стародорожчины получат статус историко-культурной ценности Беларуси
Изготовление ковров в технике аппликации соломкой по ткани в Старых Дорогах, деревне Рухово и агрогородке Положевичи района вошло в пятерку нематериальных проявлений творчества человека, которым в скором времени придадут статус историко-культурных ценностей.
Предложение о необходимости придания такого статуса стародорожским коврам было рассмотрено и поддержано на заседании Республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры.
Историко-культурной ценностью станет и театральный феномен — «Павлинка» Национального академического театра имени Янки Купалы. Под охрану государства попадут также три традиции: весенние хороводы на Пасху, Проводное воскресенье и «Проводы зимы» в деревне Пинковичи Пинского района Брестской области; щедрование «Коники» в Давид-Городке Столинского района Брестской области; приготовление пирога «Порозовская банкуха» в горпоселке Порозово и деревне Коревичи Свислочского района Гродненщины.
Эти элементы будут включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь после подписания соответствующего решения Министерства культуры.
14:03 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.