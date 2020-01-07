Как рассказывают соседи убитой Юлии, утром 5 января сперва к дому приехала милиция, интересовалась, как давно видели женщину с третьего этажа. После того, как в квартиру попали через окно спасатели и обнаружили там тело, стали выбивать дверь, пишет tut.by.





Жильцы дома говорят, что в трехкомнатную квартиру на Романовской Слободе женщина переехала «где-то два-четыре года назад». Детей у нее не было, с женщиной видели то одного мужчину, то другого.





«Постоянные гулянки, драки, шум, громкая музыка. На эту квартиру не раз вызывали милицию. Если присмотреться, на коврике у соседей и лестнице остались капли крови, они — после очередных вечеринок у Юлии», – говорят жильцы.





Работала ли женщина – никто не знает. Одно время квартира, в которой она жила, сдавалась как люксовые апартаменты за 5 тысяч рублей в месяц. Но кто их сдавал, жильцы не знают. В агентстве говорят, что больше жилье не сдается.









«Летом Юлия жила с одним мужчиной, осенью у нее появился другой, Александр. Как-то она выбежала на площадку, руки были в крови, — продолжают соседи. — 1 декабря в квартире опять шум, крики: «Помогите! Убивают!» Мы вызывали милицию, приехала за считанные минуты. После этого Юля перестала пускать в квартиру своего сожителя Александра, но он все равно постоянно был в подъезде. 3 декабря его, пьяного, забрала милиция», – рассказывают соседи.





По их словам, внешность у Александра – восточная, на вид ему было до 30 лет (неофициально известно, что он - гражданин Туркменистана).





Напомним, 2 января сотрудники коммунальной службы, которые чистили Свислочь, достали из реки спортивную сумку, в которой были останки человеческих конечностей. Через несколько дней Следственный комитет сообщил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода, сотрудники милиции нашли тело 37-летней женщины, останки которой ранее были найдены в реке.





А ночью 6 января сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержали в Витебске 26-летнего иностранца, который подозревается в убийстве женщины. По словам мужчины, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно жил в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.



