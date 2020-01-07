Шок! Мать заморозила младенца на балконе. Случайно
В России молодая мать случайно заморозила своего сына на балконе. Мальчик скончался от переохлаждения.
Трагедия произошла 5 января в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.
Известно, что женщина выставила на балкон коляску с семимесячным малышом для того, ребёнок подышал свежим воздухом.
Лишь спустя пять часов молодая мать опомнилась и решила проверить ребёнка.
К сожалению, к этому моменту малыш уже был мёртв. Он скончался из-за общего переохлаждения тела.
Стоит отметить, что в тот день в Хабаровском крае температура воздуха опустилась до -15.
Как сообщает Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело.
Следователи изучают причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Стоит отметить, что такие несчастные случаи происходят в зимний период довольно часто.
К примеру, 2 января в Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь, пишет belnovosti.by.
Ещё один несчастный случай произошёл в декабре в Воркуте: мужчина пытался выбраться на улицу через форточку, застрял в оконном проёме и насмерть замёрз.
Фото: Pixaba
12:59 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.