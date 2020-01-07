Накануне Рождества: в Гомеле неизвестные сломали крест









Место у источника уже не первый раз становится поводом для обсуждения. Православные верующие во главе с архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном постоянно занимаются облагораживанием территории близ родника. И пока часть жителей Гомеля борется за его благоустройство и красоту, некоторые активно пытаются этому помешать.



