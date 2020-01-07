Накануне Рождества: в Гомеле неизвестные сломали крест
Пока гомельчане весело встречали Новый год, кому-то обычного веселья было недостаточно. Видимо, по этой причине, не придумав ничего более увлекательного, некто неизвестный решил сломать крест, установленный у родника в районе улицы Юбилейной.
Место у источника уже не первый раз становится поводом для обсуждения. Православные верующие во главе с архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном постоянно занимаются облагораживанием территории близ родника. И пока часть жителей Гомеля борется за его благоустройство и красоту, некоторые активно пытаются этому помешать.
— Во время, когда православные христиане ждут светлый праздник Рождества Христова, душами некоторых наших сограждан по-прежнему продолжает руководить враг рода христианского, — отметили в Гомельской епархии.
09:33 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.