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Оcужденный из Оршанской колонии стал победителем конкурса иконописцев

Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.


Председатель Синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви священник Георгий Лопухов принял участие в итоговом заседании организационного комитета по подведению итогов конкурса православной иконописи «Канон», проводимого среди осужденных в рамках смотра религиозной деятельности лиц, отбывающих наказание в местах лишения и ограничения свободы, под названием «Не числом, а смирением».

Заседание прошло в Москве. На нем также присутствовали: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководитель синодального отдела по тюремному служению Московского Патриархата; Сергей Иванович Гуров, представитель ФСИН России; Сергей Борисович Смаглий, представитель Общественного совета при ФСИН России; протоиерей Константин Кобелев, священник Алексей Алексеев, диакон Кирилл Марковский.

Изучив поступившие из России, Казахстана и Республики Беларусь произведения иконописи, авторы которых стали победителями на первом этапе регионального смотра, оргкомитет присудил призовое место 1-й степени и присвоил звание лауреата смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением» по Республике Беларусь работе осужденного из ИК № 8 (город Орша).
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