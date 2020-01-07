В Минске появится новый 6-полосный проспект

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора «Гордорстроя» Александра Ярощика.





По его словам, в 2019 году начались работы по продлению улицы Жуковского, которая идет параллельно Южной магистрали. Тут и появится новый шестиполосный проспект.





Он объединит улицу Жуковского с улицей Кижеватова через микрорайон «Минск-Мир». Когда закончат строительство, пока неизвестно, равно как и название нового проспекта.





Руководитель «Гордорстроя» также напомнил, что в прошлом году был завершен ремонт Южной магистрали, которая является одной из важнейших транспортных артерий города.





В будущем она будет обеспечивать прохождение транспортных потоков в микрорайон «Минск-Мир».





Помимо этого, в 2019 году были завершены ремонтные работы на участке первого кольца в районе проспекта Дзержинского, за счет чего была увеличена пропускная способность. Работы по объединению улицы Толстого с ул. 1-е кольцо выведены на заключительную стадию. Это также поспособствует разгрузке транспортных потоков в центре столицы.







