Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохраняется на 7 января
В Беларуси синоптики уже несколько дней подряд сохраняют штормовое предупреждение. Желтый уровень опасности продлен на 7 января.
По информации Белгидрометцетра, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Сегодня в Беларуси также желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.
08:35 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.