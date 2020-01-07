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Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохраняется на 7 января

В Беларуси синоптики уже несколько дней подряд сохраняют штормовое предупреждение. Желтый уровень опасности продлен на 7 января.

По информации Белгидрометцетра, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Сегодня в Беларуси также желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах.
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