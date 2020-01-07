Мужчина в Барановичах укусил продавщицу, помешавшую ему украсть водку





Женщина заметила, как мужчина пытается вынести из магазина бутылку водки стоимостью около 6 рублей, не расплатившись. Она бросилась к грабителю и попыталась его остановить. Началась потасовка, пытаясь вырваться, мужчина укусил продавщицу за палец. Тем временем к магазину прибыл наряд задержания Департамента охраны, который прислали на срабатывание тревожной кнопки.





Милиционеры задержали грабителя. Он оказался безработным местным жителем. Мужчина был нетрезв.





В его отношении возбуждено уголовное дело.