Названы пять бесполезных методов народной медицины









По словам Мясникова, капли в нос из чеснока и лука не помогают вылечить насморк или облегчить заложенность. "Если закапывать лук и чеснок, наверно, потечет еще больше. Это раздражающие капли", — отметил он.





Прогревание носа над горячим картофелем может помочь снять симптомы гриппа и ОРЗ, но не вылечит саму болезнь.





Способ лечения ангины, при котором используется керосин, медик назвал опасным для жизни. По его словам, подобный эксперимент может повлечь тяжелое отравление.





Самым экзотическим из популярных народных средств Мясников считает клизму из чеснока и молока против глистов. Доктор заявил, единственным возможным эффектом от процедуры может стать расстройство кишечника.





Замыкает список бесполезных народных средств капустный сок от язвы и гастрита. По словам Мясникова, данные недуги лечатся антибиотиками, так как носят инфекционный характер. При этом капустный сок плохо переваривается и повышает газообразование, добавил он.





"Надо понимать: я не против народных методов. Вся народная медицина — это совокупный опыт. Я за народную медицину, если она работает и не опасна, как керосин в рот, либо малоприятна, как клизма из чеснока", — заключил Мясников.