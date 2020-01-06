+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Над Гродно заметили "поезд" спутников Илона Маска

Житель Гродно наблюдал необычное космическое явление в небе и предположил, что, скорее всего, увидел запущенный в январе "поезд" из спутников Илона Маска.

© CC0 / Pixabay / Free-Photos

Как пишет Sputnik, необычное и невероятно впечатляющее космическое явление удалось наблюдать жителю Гродно вечером 5 января. В ночном небе он увидел летящую цепочку из светящихся огней.
Необычное явление увидел житель Гродно режиссер-анималист Максим Гармаш, который в это время находился в Гродненском районе недалеко от деревни Озеры. В ночном небе он увидел яркие, как крупные звезды, огоньки, которые выстроились в длинную цепочку и с одинаковой скоростью двигались в одном направлении.

"Пролет длился несколько минут, примерно с 19:34 по 19:38 вечера. В это время я находился на болоте "Святое", снимал вторую серию о царстве бобров, у меня шла ночная съемка. Посмотрел в небо, а там светящиеся огни летят. Удивительное по красоте явление", – рассказал Sputnik Максим.

По его словам звездная цепочка летела в небе с запада на восток, от Озер в сторону Острино. И было понятно, что пролетал не самолет, так как у мужчины был в руках мощный бинокль. Не было это похоже и на пролет дронов, которые так высоко не поднимаются, да и нечего им было делать в ночном небе над лесом и болотом.


Лишь вернувшись домой спустя несколько часов, мужчина узнал, что, вероятнее всего, ему удалось наблюдать в ночном небе не астрономическое явление, а очередной пролет спутников Starlink Илона Маска, выведенные на орбиту американской компанией.

"Это выглядело эпически. Как начало блокбастера – из темноты выплывает звездный поезд. Стоило померзнуть, чтобы такое увидеть. Пока возвращался домой, ломал голову, что это могло быть. Варианты с НЛО даже не рассматривались. Вероятный ответ нашелся практически сразу. В соцсетях уже пишут, что "поезд" спутников Маска видели над другими городами", – отметил Максим, уточнив, что он не астроном и допускает, что может ошибаться.

Единственное о чем жалеет, что не удалось заснять на камеру светящийся поезд.

Starlink – это проект системы околоземных спутников связи, которые начала выводить на орбиту американская компания SpaceX. Цель – создать сеть из нескольких тысяч спутников, которые должны поддерживать бесперебойную связь и интернет. Первая партия из 60 спутников была запущена в конце мая, вторая – в конце ноября. Третья – в начале января нынешнего года. Именно ее могли видеть в небе над Гродненским районом.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru