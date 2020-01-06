В Украине возмущены приездом Dr.Alban.

Еще 16-го декабря в своем аккаунте в Instagram артист выставил фото и видео с Владимиром Зеленским и написал, что попал в Украину благодаря ему, однако позже текст изменил.





«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», – писал артист.

Но позже отредактировал пост.





«Мне запретили въезд в Украину из-за предыдущих выступлений на Крымском полуострове. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Но был рад встретить президента», – говорится в тексте.





Пользователи соцсетей активно обсуждают происходящее.









– Кто там ближе к президенту, передайте, что это маленький шаг для него, но большой шаг к размытию государственного суверенитета Украины над Крымом.





– Президент Украины. Вмешался в порядок въезда в Украину. Позвонил Баканову. Позвонил Авакову. Позвонил в СНБО. И все это для того, чтобы доктор Албан спел в новогоднем квартале. Который принадлежит президенту Украины. За который президент Украины получает прибыль, деньги, роялти, проценты. То есть. Это использование служебного положения с целью личного обогащения. Гарантом Конституции.





– Поздравляю всех нас. После разрешения въезжать в Украину Добронравову из «Сватов», который выступал в Крыму, последовало разрешение и Dr. Alban, который тоже выступал в Крыму. И произошло это при личном участии президента Зеленского.





– После того как Зеленский помог заехать в Украину исполнителю, который выступал в оккупированном Крыму и тем самым легитимизировал российскую оккупацию полуострова, у президента уже надо спрашивать чей, по его мнению, вообще Крым?





Президент Украины не имеет отношения к приезду и пересечению границы Украины шведского артиста. Об этом сообщил в Facebook постоянный представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич.









«Этот вопрос находится в исключительной компетенции Государственной пограничной службы Украины», – написал Кориневич.





Глава украинской государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на своей странице в facebook сообщил, что артист пересекал границу в соответствии с действующим законодательством и президент на это не влиял.





«Вопросы пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службе Украины. И никаким образом на решение пограничником – касательно пропуска или не пропуска лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины. Отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручение правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину», – сообщил Дейнеко.





Иностранные артисты, которые ездят на гастроли в Крым через неподконтрольные Украине пункты пропуска, тем самым нарушают украинское законодательство. Поэтому некоторым из ним запрещено выступать на материковой части Украины. На странице Представительства президента Украины в Автономной республике Крым в facebook сообщили, что шведскому певцу, который ранее незаконно посещал Крым, въезд в Украину запрещен не был. В то же время в совете общественного контроля НАБУ отправили запрос в СБУ. Чтоб узнать был ли шведский артист среди тех, кому запрещено посещать Украину.







