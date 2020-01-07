Моисеево чудо на острове Чиндо
Два раза в год неподалёку от острова Чиндо в Южной Корее можно наблюдать удивительное явление, которое напоминает библейский сюжет о том, как перед Моисеем расступилось море.
Воды, соединяющие острова Модо и Чиндо, всего на один час расступаются, открывая дорогу протяжённостью в 2,8 километра и шириной в 40 метров, информирует enovosty.com.
Множество туристов и местных жителей гуляют по открывшейся тропе посреди моря и собирают морских обитателей, выброшенных на сушу. Таинственный Морской Путь почти в 3 километра длиной можно наблюдать в провинции Чолла-Намдо. Чаще всего туристы отправляются на Чиндо в мае, хотя наиболее сильные отливы происходят осенью и зимой.
Всемирную известность этому феномену принёс посол Франции Пьер Ранди, который после своего визита на Чиндо в 1975 посвятил ему статью в местной газете. Самое удивительное в этом явлении — то, что по “Моисеевой тропе” можно дойти от материка до самого острова.
09:53 07/01/2020
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Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.