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Моисеево чудо на острове Чиндо

Два раза в год неподалёку от острова Чиндо в Южной Корее можно наблюдать удивительное явление, которое напоминает библейский сюжет о том, как перед Моисеем расступилось море.


Воды, соединяющие острова Модо и Чиндо, всего на один час расступаются, открывая дорогу протяжённостью в 2,8 километра и шириной в 40 метров, информирует enovosty.com.

Множество туристов и местных жителей гуляют по открывшейся тропе посреди моря и собирают морских обитателей, выброшенных на сушу. Таинственный Морской Путь почти в 3 километра длиной можно наблюдать в провинции Чолла-Намдо. Чаще всего туристы отправляются на Чиндо в мае, хотя наиболее сильные отливы происходят осенью и зимой.


Всемирную известность этому феномену принёс посол Франции Пьер Ранди, который после своего визита на Чиндо в 1975 посвятил ему статью в местной газете. Самое удивительное в этом явлении — то, что по “Моисеевой тропе” можно дойти от материка до самого острова.
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