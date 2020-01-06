+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

Пираты атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA у берегов Нигерии, шедший под флагом этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Sahara Reporters.

Судно AMBIKA (Архивное фото)
Фото: www.vesselfinder.com

Сообщается, что с судна, которое используется для прокладки подводных трубопроводов, были похищены двое россиян и индиец. Атака произошла 2 января и сопровождалась перестрелкой между пиратами и находившимися на борту судна сотрудниками охраны.

В бою погибли четыре человека, еще двое получили ранения. На судне остались пятеро членов экипажа.

Судно AMBIKA ходит под флагом Нигерии и в настоящее время работает на компанию «Серлинг оил», с которой был заключен контракт, пишет lenta.ru

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа. Преступники проникли на судно Bonita, пока оно стояло на якоре в ожидании разгрузки. По заявлению компании-судовладельца JJ Ugland, корабль перевозил гипс. Национальность похищенных моряков не раскрывается.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru