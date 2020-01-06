Aston Martin презентовал свой первый фирменный вертолет

Как сообщает портал The Drive, презентация машины класса VIP прошла на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.





"Это смелое сотрудничество. Оно отвечает нашей традиции экспериментировать с новыми дизайнерскими подходами, результатом чего стало уникальное творение потрясающего дизайна и красоты", - сказал глава Airbus Corporate Helicopters Фредерик Лемос.





Вертолет будет доступен в четырех вариантах дизайна — Stirling Green, Xenon Grey, Arizona или Ultramarine Black - с дополнительными премиум-интерьерами и фирменными элементами Aston Martin, в частности с роскошными кожаными сиденьями.



