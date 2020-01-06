Жирную точку поставил Новый год — квартиры пустовали. Такое произошло впервые за 15 лет. Люди, которые занимаются бизнесом по суточной сдаче в аренду жилья, бьют тревогу — этой зимой квартиры простаивают неделями, пишет realt.by Конкуренция на рынке этих услуг сейчас сравнима с конкуренцией среди таксистов. Деньги давно ушли из этого бизнеса, и заработать могут только «мастодонты», которые варятся в суточной аренде более 20 лет.





Фото: Павел Садовский





Ранее мы писали про опасения предпринимателей, которые занимаются краткосрочной сдачей в аренду квартир, что с изменениями в Жилищном кодексе (который, кстати, вступил в силу первого января) их бизнесу придет конец. Однако вскоре Министерство по налогам и сборам объяснило предпринимателям, что их опасения были напрасны.





Беда пришла, откуда ее не ждали — предложение «снять квартиру в Минске на сутки» в несколько раз превысило спрос. Жилье простаивает неделями без дела. В этот Новый год бизнес пошатнулся у многих предпринимателей. О проблеме нам поведал Алексей, который «варится» в этом бизнесе более 10 лет и имеет не одну квартиру, предназначенных для сдачи в краткосрочную аренду.

Худший год за последние 15 лет

— Я не открою никому Америку, если скажу, что в кризис, а он у нас объективно есть, люди начинают зарабатывать своим имуществом: либо идут в такси на своем авто, либо начинают сдавать свою недвижимость. Так вот и в такси, и на арендном рынке возникла одна и та же ситуация: огромная, просто нереальная конкуренция. И сейчас сложно заработать и там, и там. И в такси, и в краткосрочной аренде денег нет.





Даже если у человека есть одна отличная квартира в центре города, он не сможет, сдавая ее, заработать себе на жизнь. В этот бизнес нужно идти, только имея несколько квартир. Да и то не факт, что это сработает. К примеру, меня кормит только одна из квартир, которая находится в самом центре Минска. Ну как кормит? Позволяет поддерживать штаны.





И этот Новый год был просто показательным: штамп, клеймо, точка. У меня никогда не простаивали квартиры на Новый год, а в этом году они были пустыми. Причем даже моя «кормилица», о которой я уже говорил, с отличной локацией, дизайнерским ремонтом, которая должна попасть под Airbnb+, в которой снимали фильмы и которая всегда была очень востребованной, стояла пустой на Новый год. Это говорит о том, что все очень плохо. Причем я общаюсь с остальными «суточниками», и вот такая же ситуация практически у всех.









Это произошло впервые за 15 лет, которые я занимаюсь этим бизнесом. Причем и у меня, и у моих коллег квартиры пустовали и до Нового года. Все ждали праздник, чтобы отбить хоть немного денег за простой, но чуда не произошло. Россияне, которые обычно в большинстве своем приезжали к нам праздновать Новый год, в этот раз не приехали. Январь и февраль тоже обещают быть безрыбными месяцами. Только к марту возможен какой-то поток туристов.





Повторюсь, конкуренция сейчас на рынке краткосрочной аренды просто «аховая». Сюда залезли даже ленивые (не от хорошей жизни, конечно) в надежде, что в аренде можно заработать деньги. Но денег здесь, как и в такси, нет.





В краткосрочной сдаче в аренду выживают сейчас только «мастодонты», которые давно каким-то образом завладели квартирами в центре Минска, сделали там отличные ремонты и «отбили» за них деньги. А сейчас они сдают эти объекты за небольшие деньги и бед не знают. Новички же приходят на пару праздников и уходят, заработав 30 долларов. Я тоже уже окупил ремонты на своих объектах, поэтому могу играть на уменьшение. Но нет спроса.





Раньше и декабрь не был «ужасным» месяцем с простоями, а потом стало нормой, что с началом зимы никто не заселялся. Новый год стал праздником не для заработка, а для компенсации за декабрь. А в этом году и компенсации не произошло. Причем стояли пустыми и гостиницы, и отели Минска. Мы с коллегами специально проверяли через Booking.

«Большинство туристов едут в Беларусь за сексом»

— Большинство туристов, которые приезжали к нам на новогодние праздники, были россияне. В этом году их поток значительно уменьшился. Зато значительно увеличился поток из стран Ближнего Востока. Многие вообще в восторге от Беларуси. Во-первых, им очень нравится наш климат. У них там жара, а когда приезжают сюда, наслаждаются умеренной зимой. Во-вторых, им очень нравятся наши женщины. То есть прилетают сюда жители южных стран исключительно ради ночной жизни и секс-туризма.









Они в восторге от нашей показушной тишины, чистоты и остальных моментов. Ну и, конечно, девушек. За мои 15 лет ни разу не было ситуации, чтобы в Беларусь прилетали девочки за мальчиками. Всегда наоборот. Прилетает большая компания парней, а их уже на входе в квартиру встречают белорусские девочки. Особенно если эти парни были уже в Минске и уже ходили на Зыбицкую. Девушки, с которыми они там познакомились, уже не отпустят с крючка этих парней. Хотя однажды прилетала к нам одна девушка за поиском «Любви», но она искала тоже девушку.





Причем прилетают в Минск с большими суммами денег. Они снимают крупные квартиры, сорят деньгами в барах, ресторанах, клубах. У них всегда накатанная дорожка по Зыбицкой и Октябрьской. И всегда оставляют в заведениях приличные суммы.



