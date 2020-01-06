Вечером 2 декабря возле входа на станцию метро “Малиновка” я замечаю одинокую собаку. Она испуганно смотрит по сторонам — ищет хозяина. Рядом — компания девочек, пишет euroradio.fm Они говорят, что заметили собаку около часа назад, и до сих пор за ней никто не пришёл.

Для одних восторг, для других сущий ад

Осматриваем ошейник: цепочка, металлическая пряжка, но увы — никакой информации о владельце. Собака заглядывает в глаза, виляет хвостом. Видно, что она потерялась совсем недавно.





Сердце дрогнуло — решаю взять собаку на передержку. Прихожу домой и разбрасываю сообщение о потеряшке по соцсетям. И замечаю десятки аналогичных сообщений, оставленных за последний день.





“Чёртовы салюты!” — в комментариях люди ругают пиротехнику. Пускать петарды в Новый год — ритуал для многих белорусов. Но пока одни приходят от шума в полный восторг, для других это сущий ад. Коты от шума прячутся под диваны, собаки срываются с поводков и от страха бегут куда глаза глядят. Иногда их находят в других городах, за много километров от домов.





Зоозащитница: “В первые дни нового года наши телефоны разрываются”

По словам основательницы общества защиты животных “Эгида” Натальи Беляновой, таких случаев полно. Иногда собак находят с оборванными верёвками на шеях. От ужаса они умудряются порвать даже дворовые привязи.





“В первые дни нового года наши телефоны разрываются, — сетует собеседница Еврорадио. — Звонят отовсюду. Пишут в социальные сети. Многие животные не чипированы, нет информации на ошейниках, надо искать передержки. Некоторые люди забирают потеряшек, но потом выпускают, потому что не готовы их приютить”.





Страдают от пиротехники и птицы. Специалист общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” по природоохранным вопросам Семён Левый, рассказывает Еврорадио, что пиротехника способна не только напугать, но и убить пернатых.





“На днях гости Праги наблюдали, как взрыв петарды напугал несколько десятков лебедей-шипунов. В панике они разлетались в разные стороны. В темноте они очень плохо видели, натыкались на автомобили и электропровода. Одни птицы погибли, другие были сильно покалечены”, — говорит он.





Собеседник напоминает, что такие же лебеди зимуют и в Беларуси, а всего зимой в нашей стране можно встретить более 100 видов разных птиц. Любые громкие звуки — стресс для них. Похожая на пражскую история может случится в любом месте, где забавляются пиротехникой.

Атмосфера праздника

Ну а что люди? Коллега рассказывает о соседе, который ежегодно устраивает во дворе световое шоу — закупается фейерверками на пару тысяч рублей. В этом году другой сосед после каждого взрыва весело комментировал с балкона: “Это была зарплата учителя! А это — годовое пособие по безработице! А это — пенсия!”





Гомельский журналист Пётр Кузнецов недоволен новогодним грохотом за окном:





“Им кажется, что тупо долбать эфир копеечной петардой ради "ба-бах" — это "атмосфера праздника”, — возмущается он на своей страничке в “Фейсбуке”. — Я вот пытаюсь себе это представить: как? Как это работает, что человек, когда слышит "Бах!" вдруг становится счастливым? Это, если такой тип идёт по улице и вдруг где-то поблизости у проезжающего мимо авто лопается колесо, у него случается выброс эндорфинов, он начинает улыбаться и подпрыгивать на месте от радости? Это так должно работать?”









Семён Левый советует любителям грохота не пользоваться петардами хотя бы в местах больших скоплений птиц или там, где те ночуют. Собеседник приводит в пример водохранилище “Криница” на северо-западе Минска, а также окрестности Минского зоопарка. Там жертвами могут стать как водоплавающие птицы на Свислочи, так и животные в вольерах.





Наталья Белянова напоминает, что надо обязательно чипировать собак или оставлять при них номера телефонов хозяев, чтобы нашедшему было понятно, с кем связываться. По её словам, каждый год приносит “Эгиде” по 300-400 пропавших животных, которые так и не возвращаются к старым хозяевам.









PS





А в истории с собачкой, которую я взяла к себе домой, случился хэппи-энд. Уже днём 3 января мне позвонила её хозяйка. Сработала магия соцсетей, да и вообще Новый год — время чудес!



