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Оригинальный способ познакомиться: парень подкатывал к женщине на остановке с... включенной бензопилой

3 января около 19:00 в Гродно к остановке общественного транспорта подошел явно нетрезвый мужчина с бензопилой в руках.

Внезапно заведя инструмент, он стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице.

Вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел, а перепуганная женщина сообщила о произошедшем в Октябрьское РОВД.


Оперативники установили личность фигуранта. 

В момент задержания 22-летний ранее неоднократно судимый гродненец был нетрезв и свою вину отрицал. Но, протрезвев, признался в содеянном. 

Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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