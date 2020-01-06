+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

А такой сервис не заказывали? Столичный таксист ломился в дом клиента и угрожал ему ножом

Накануне в полночь в милицию поступило сообщение от хозяина дома, расположенного на улице Либаво-Роменская, о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в дом, угрожает ножом.

На месте правохранители задержали мужчину 44-х лет.  

По предварительной информации, накануне утром задержанный мужчина, являясь водителем одной из столичных служб такси, подвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребенком. 

Во время поездки ребенок почувствовал себя плохо, его вытошнило и автомобиль оказался исмачканным. Отец ребенка рассчитался с водителем такси, дав сумму более положенной, и пообещал к вечеру на номер мобильного телефона зачислить дополнительную сумму, которая возместит ущерб на химчистку салона автомобиля.  

Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в дом к пассажиру и забрать деньги, угрожая мужчине ножом.

Правоохранители установили, что ранее мужчина был судим за хулиганство.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru