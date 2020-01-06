На месте правохранители задержали мужчину 44-х лет.





По предварительной информации, накануне утром задержанный мужчина, являясь водителем одной из столичных служб такси, подвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребенком.





Во время поездки ребенок почувствовал себя плохо, его вытошнило и автомобиль оказался исмачканным. Отец ребенка рассчитался с водителем такси, дав сумму более положенной, и пообещал к вечеру на номер мобильного телефона зачислить дополнительную сумму, которая возместит ущерб на химчистку салона автомобиля.





Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в дом к пассажиру и забрать деньги, угрожая мужчине ножом.





Правоохранители установили, что ранее мужчина был судим за хулиганство.







