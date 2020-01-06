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Ужас! В подвале минской многоэтажки нашли тело женщины. Оно пролежало там 2 недели

Утром 4 января в подвале дома на ул. Панченко,50 было найдено тело женщины.

Как сообщает «Минск-Новости», в подвале второго подъезда дома обнаружили тело 60-летней женщины. 

Следственным комитетом проводится проверка по данному факту. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также есть информация, что женщина пролежала в подвале предположительно 10-15 дней.
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