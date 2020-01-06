МВД: задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьи останки найдены в Свислочи
Это 26-летний иностранец, по всей видимости, россиянин.
сумка с останками на берегу Свислочи
Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца, сообщает МВД.
Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.
В настоящее время с 26-летним мужчиной проводятся следственные действия. Следователями назначено проведение судебно-медицинской и иных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается иная информация, которая может иметь отношение к происшествию
Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.
Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.
"Белорусский партизан"
10:59 06/01/2020
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