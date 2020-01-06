Шок! В Жабинке бревнами завалило рабочего

В МЧС сообщили, что на открытой площадке бревнами завалило работника предприятия. Спасатели проводили работы по спасению мужчины из-под бревен, коллеги пострадавшего также оказывали максимальное содействие и помощь.





Работника спасли и доставили в больницу.





Обстоятельства произошедшего выясняют, передает ЧП Беларусь.







