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Шок! В Жабинке бревнами завалило рабочего

Инцидент случился 5 января около 9 утра на территории деревеобрабатывающего предприятия

В МЧС сообщили, что на открытой площадке бревнами завалило работника предприятия. Спасатели проводили работы по спасению мужчины из-под бревен, коллеги пострадавшего также оказывали максимальное содействие и помощь. 

Работника спасли и доставили в больницу. 

Обстоятельства произошедшего выясняют, передает ЧП Беларусь.
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