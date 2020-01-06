+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Нашли тело и установили личность женщины - ее конечности выловили на днях в Свислочи

Накануне в полдень в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января 2020 г. в реке Свислочь. Тело погибшей обнаружено.

Как сообщалось ранее, 2 января работники минской коммунальной службы чистили реку Свислочь и достали из воды черную спортивную сумку с красными вставками. В сумке были спрятаны останки конечностей человека, предположительно руки женщины. Сумка была найдена недалеко от перекрестка проспектов Победителей и Машерова, пишет kp.by.

В полдень 5 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили личность женщины, останки которой обнаружили в Свислочи 2 января. Нашли и тело погибшей женщины, сообщает в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Тело 37-летней женщины обнаружили в квартире одного из домов по ул. Романовская Слобода в Минске. На месте работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета, привлекли возможности передвижной лаборатории ведомства, сообщается в телеграм-канале СК.



Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.


Правозащитник связывает обыск со своим активным участием в деле бесследно пропавшего в 1999 году экс-министра Юрия Захаренко.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru