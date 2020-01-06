Как сообщалось ранее, 2 января работники минской коммунальной службы чистили реку Свислочь и достали из воды черную спортивную сумку с красными вставками. В сумке были спрятаны останки конечностей человека, предположительно руки женщины. Сумка была найдена недалеко от перекрестка проспектов Победителей и Машерова, пишет kp.by





В полдень 5 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили личность женщины, останки которой обнаружили в Свислочи 2 января. Нашли и тело погибшей женщины, сообщает в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Тело 37-летней женщины обнаружили в квартире одного из домов по ул. Романовская Слобода в Минске. На месте работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета, привлекли возможности передвижной лаборатории ведомства, сообщается в телеграм-канале СК.





Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.









Правозащитник связывает обыск со своим активным участием в деле бесследно пропавшего в 1999 году экс-министра Юрия Захаренко.