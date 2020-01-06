Нашли тело и установили личность женщины - ее конечности выловили на днях в Свислочи
Накануне в полдень в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января 2020 г. в реке Свислочь. Тело погибшей обнаружено.
Как сообщалось ранее, 2 января работники минской коммунальной службы чистили реку Свислочь и достали из воды черную спортивную сумку с красными вставками. В сумке были спрятаны останки конечностей человека, предположительно руки женщины. Сумка была найдена недалеко от перекрестка проспектов Победителей и Машерова, пишет kp.by.
В полдень 5 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили личность женщины, останки которой обнаружили в Свислочи 2 января. Нашли и тело погибшей женщины, сообщает в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Тело 37-летней женщины обнаружили в квартире одного из домов по ул. Романовская Слобода в Минске. На месте работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета, привлекли возможности передвижной лаборатории ведомства, сообщается в телеграм-канале СК.
Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, как сообщал "Белорусский партизан", 3 января в рамках этого дела прошел обыск в квартире известного белорусского правозищитника Олега Волчека
Правозащитник связывает обыск со своим активным участием в деле бесследно пропавшего в 1999 году экс-министра Юрия Захаренко.
"Белорусский партизан"
10:34 06/01/2020
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Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.