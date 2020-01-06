Мужчина упал на рельсы в минском метро
Мужчина упал на рельсы в минском метро из-за приступа эпилепсии, сообщает МЧС
Несчастный случай произошел 5 января на стации метро "Пушкинская". Сотрудники метрополитена подняли на платформу 44-летнего мужчину и передали его врачам.
Предполагаемая причина падения – приступ эпилепсии.
В результате инцидента задержка поездов составила четыре минуты.
Источник: sputnik.by
10:00 06/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.