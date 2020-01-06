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Министр: новогодние балы во Дворце Независимости станут традицией

Проведение балов во Дворце Независимости станет ежегодным, заявил министр культуры Юрий Бондарь.


Первый венский бал во дворце Независимости прошел 28 декабря 2019 года. На него были приглашены лучшие представители белорусской молодежи, а также белорусского истеблишмента. Посетил бал и президент страны Александр Лукашенко.

"Традиция балов во дворце республики будет продолжена. Ее заложил в прошлом году президент страны", – заявил министр культуры Юрий Бондарь.
"В этом году мы привнесли (в формат мероприятия – Прим.) специфику оперного венского бала", – сказал министр в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ.

При этом он сообщил, что разновидностей балов много.

"Есть и бал адвокатов, и карамельный бал, которые также соответствуют новогодней тематике", – сказал Бондарь.

Отвечая на вопрос о тематике и формате следующего новогоднего бала во Дворце Независимости, министр сказал: "О формате мы подумаем, но бал обязательно будет. Это красивая традиция нашей суверенной Беларуси".

Венский бал 28 декабря стал первым подобным мероприятием в современной истории страны.
Sputnik
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