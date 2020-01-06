Название сочельника происходит от слова «сочиво» – особого постного блюда, вкушаемого в этот день – обваренных зерен пшеницы (риса, чечевицы), смешанных с соком или медом.





По традиции, этот день у верующих проходит в строгом посте, в который не принято вкушать пищи (кроме сочива) до появления на небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи на праздничном богослужении).





Рождественским сочельником завершается предшествующий Рождеству Христову 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост.





На праздник Рождества Христова Литургия совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с Всенощным богослужением.





Рождество Христово 2020 – один из 12 главных церковных праздников в году – православные христиане отмечают во вторник, 7 января, пишет segodnya.ua. В этот день во всех храмах совершаются рождественские литургии. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа.