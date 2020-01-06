Синоптики: климатическая зима в Беларуси пока не наступила

— В связи с аномально теплой погодой в декабре устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °C в сторону понижения пока не осуществился, т.е. климатическая зима не наступила, — цитирует Белгидромет TUT.BY





Температура воздуха в среднем по стране составила плюс 1,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. По данным специалистов, особенно теплой выдалась третья декада месяца, средняя температура воздуха которой оказалась выше климатической нормы на 6,5°С. Такие показатели отмечаются впервые за последние 40 лет.





В ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному декабрь 2019 года занял 2-е место после декабря 2006 года.









Богат прошедший месяц оказался и на осадки — их выпало 107% климатической нормы. Больше всего осадков выпало на территории Витебской области — 70 мм, или 143% климатической нормы. Меньше всего — в Брестской области — 39,1 мм (89% климатической нормы).





Первые дни января тоже выдались теплыми. 3 января в Минске и Борисове были установлены первые в этом году рекорды — воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла. В обоих городах обновлены максимумы дня 28-летней давности — 5,9 и 6,4 градуса соответственно.



