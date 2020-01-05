«Беларусьфильм» снимет остросюжетный триллер

В центре сюжета — четыре пропавшие подростка из детского, розыском которых занимается оперативный сотрудник МВД и детский психолог. В фильме можно будет увидеть как непосредственно расследование дела, так и личные драмы сотрудников отделения милиции, пишут BELNAVINY





В киностудии отметили, что фильм будет отличатся от подобных российских. Там же сказали, что за пример брали скандинавские детективы. Киноленту ставит Игорь Четвериков.