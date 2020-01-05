«Беларусьфильм» снимет остросюжетный триллер
Национальная киностудия занимается реализацией нового проекта — уже начались первые съемочные дни.
В центре сюжета — четыре пропавшие подростка из детского, розыском которых занимается оперативный сотрудник МВД и детский психолог. В фильме можно будет увидеть как непосредственно расследование дела, так и личные драмы сотрудников отделения милиции, пишут BELNAVINY
В киностудии отметили, что фильм будет отличатся от подобных российских. Там же сказали, что за пример брали скандинавские детективы. Киноленту ставит Игорь Четвериков.
18:58 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.