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Милиция установила личность женщины, останки которой были найдены в Свислочи

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены в реке Свислочь, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Тело погибшей 37-летней женщины было обнаружено сотрудниками органов внутренних дел в квартире одного из домов, расположенных на ул. Романовская Слобода.

"МВД благодарит СМИ и неравнодушных граждан, которые откликнулись на просьбу, ранее опубликованную в нашем телеграм-канале, за оказанную помощь", - отметила Чемоданова.

Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Как сообщалось, в Свислочи 2 января 2020 г. столичными коммунальщиками была обнаружена спортивная сумка с останками конечностей человека.
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