NASA показало космическую Рождественскую елку
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимок скопления, которое называется Рождественская елка.
Как отмечает NASA, расположение звезд на изображении говорит о том, что они являются новообразованными звездами.Через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку.
Телескопу "Спитцеру", который сделал снимок, также удалось рассмотреть часть туманности Конус. Ее часть виднеется в левом нижнем углу изображения, пишет ukrinform
18:31 05/01/2020
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