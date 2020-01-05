В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших

Об этом сообщает DW





Отмечается, что инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Как сообщили в полиции, все жертвы - граждане ФРГ.









Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Водитель машины в ДТП выжил.