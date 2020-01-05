В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших
Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Как сообщили в полиции, все жертвы - граждане ФРГ.
Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Водитель машины в ДТП выжил.
Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая.
18:15 05/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.