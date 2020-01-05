Информация об этом содержится в постановлении ведомства №126 от 26 декабря 2019 года. 5 января оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, 6 января — вступит в законную силу, передает "Еврорадио"





В документе говорится, что максимальное количество героина, которое юрлица могут изготавливать и хранить, составит 1 грамм , кокаина — 100 грамм, морфина — 12 килограммов, амфетамина — 2 грамма, фентанила — 1,2 килограмма. Всего в список попали 44 наименования наркотических средств, а также 56 — психотропных веществ.









В постановлении не идёт речи о юридических лицах, указанных в части 5 статьи 12 закона от 13 июля 2012 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах". К ним относятся организации, которые входят в систему органов внутренних дел, органы прокуратуры, таможенных органов, органов пограничной службы, органов государственной безопасности, Следственного комитета, Вооруженных Сил, а также других войск и воинских формирований.