Почти 60 человек заболели неизвестной пневмонией в китайском Ухане
Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местного комитета по делам здравоохранения.
Семь человек находятся в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении. Состояние остальных пациентов оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения.
17:45 05/01/2020
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