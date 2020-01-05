Фото: Facebook Анны Павленко-Гегечкори





В марте 2018-го у одного из наиболее успешных оперирующих онкологов России, работавшего в Клинике высоких медтехнологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге, нашли рак желудка. После чего Павленко начал вести видеоблог, в котором он рассказывал, как борется со страшной болезнью.





1 января онколог опубликовал в Facebook прощальное письмо, в котором призвал больных раком людей не опускать руки и продолжать борьбу с недугом. Кроме того, прощальное видеообращение специалиста было опубликовано на Youtube-канале издания «Такие Дела».







