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Умер российский онколог Андрей Павленко, который два года вел видеодневник о своей борьбе с раком

Известный российский хирург-онколог Андрей Павленко скончался утром 5 января. Об этом сообщила в Facebook его супруга Анна Павленко-Гегечкори.

Фото: Facebook Анны Павленко-Гегечкори

В марте 2018-го у одного из наиболее успешных оперирующих онкологов России, работавшего в Клинике высоких медтехнологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге, нашли рак желудка. После чего Павленко начал вести видеоблог, в котором он рассказывал, как борется со страшной болезнью.

1 января онколог опубликовал в Facebook прощальное письмо, в котором призвал больных раком людей не опускать руки и продолжать борьбу с недугом. Кроме того, прощальное видеообращение специалиста было опубликовано на Youtube-канале издания «Такие Дела».
Источник: "СБ"
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