Под Витебском БелАЗ провалился под воду
Самосвал БелАЗ ушел под воду в карьере «Гралево», который находится в окрестностях Витебска, информирует сайт МЧС.
Инцидент произошел в субботу, 4 января, около 14.00. Согласно предварительным данным, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение целика скальной породы под задними колесами, из-за чего крупногабаритная машина погрузилась в воду, пишет "Советская Беларусь".
В результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.
Фото: МЧС
Чтобы достать самосвал из воды, задействовали 16-тонный кран и шагающий экскаватор, а также водолазов ОСВОД.
17:05 05/01/2020
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