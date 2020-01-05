+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске один иностранный студент похитил у другого $74 тысячи

Деньги планировалось потратить на казино и новый автомобиль.

Обвинение в хищении крупной суммы денег предъявлено 21-летнему иностранному студенту, похитившему более 70 тысяч долларов у своего соотечественника, также приехавшего в Беларусь для получения образования.

Как выяснилось, 31 декабря пострадавший направлялся в банк, чтобы получить денежный перевод — более 74 тысяч долларов. Средства предназначались для приобретения квартиры. Соотечественник студента, проживающий с ним в одном общежитии, вызвался его подвезти и помочь, так как тот не знает русского языка.

На обратном пути он предложил положить наличные деньги в бардачок машины — для сохранности. А когда деньги оказались в бардачке, водитель остановился и попросил помочь перенести некоторые вещи в багажник автомобиля.


Как только потерпевший вышел из машины, его соотечественник уехал в неизвестном направлении. Но вскоре был задержан. К тому времени он уже успел спрятать похищенные деньги в лесополосе в черте Минска.

Оперативникам задержанный пояснил, что планировал потратить доллары на девушек, казино и новый автомобиль, сообщает пресс-служба МВД.

21-летнему иностранцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 206 (грабеж, совершенный в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Молодой человек взят под стражу. Наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 30 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru