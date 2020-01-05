Фото: Instagram / Dr.Alban





«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», — написал Dr. Alban.





Напомним, Dr. Alban — шведский музыкант нигерийского происхождения, выступающий в стиле евроденс. Наибольшую известность он получил благодаря хиту It’s My Life.

