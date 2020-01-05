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В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

Компания, управляющая аэропортом Стамбула (IGA), запретила встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.

Согласно новым правилам, здесь нельзя находиться и держать таблички с названием фирмы или фамилией туриста. Нарушителям грозит штраф в 48 евро. Находиться в зоне встреч могут частные лица — например, родные и близкие прибывших, пишет TUT.BY

Туроператорам для организованной встречи отвели отдельный небольшой зал, вместимостью до 50 человек. Вход в него стоит 4 евро. Стоимость для компаний может снижаться, в зависимости от числа туристов.


Как говорят местные специалисты, из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают теперь около 1,5−2 часов.

В Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) политику IGA назвали «ударом по въездному туризму в Турцию». По мнению этой организации, данная схема несет риски для безопасности туристов, особенно, если речь идет о людях старшего возраста или тех, кто нуждается в специальном сопровождении или не знает иностранного языка.
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