В Танзании четырех человек убили по обвинению в колдовстве
В Танзании убили четыре человека по обвинению в колдовстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Отмечается, что были убиты жители одной семьи, а их дома снесены разгневанными односельчанами в западной Танзании после того, как они заподозрили жертв в причастности к колдовству. Среди жертв была беременная женщина.
"Сельские жители также уничтожили имущество жертв до того, как они разрушили свои дома и фермы", - сообщили правоохранители.
Местные власти обратились к правительству с просьбой арестовать преступников и привлечь их к ответственности. Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств.
14:23 05/01/2020
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