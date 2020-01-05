*СКДС — стационарный датчик контроля скорости





В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80.





Напомним, в декабре президент Беларуси в ходе совещания по административной ответственности указал на большое количество превышений скорости, которые фиксируются автоматическими средствами. Он поручил пересмотреть скоростной режим, так как нередко водители просто вынуждены нарушать ограничения из-за особенностей дорожного движения или самой дороги в местах установки камер.





В конце декабря прошлого года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. Повысить допустимую скорость предложили на 16 участках дорог.

