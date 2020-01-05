В Гомеле возле вокзала сгорела елка
В воскресенье утром на Привокзальной площади в Гомеле сгорела новогодняя елка. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 8.16. Прибывшие пожарные потушили огонь.
15-метровая ель была искусственной, установленной на металлическом каркасе. Огонь уничтожил пластиковые ветки дерева и иллюминацию, сообщает МЧС.
2 января в Гомеле чуть не загорелась новогодняя елка возле гипермаркета «Гиппо» на Речицком проспекте. В тот раз сгорела конструкция Деда Мороза, предположительно, от пиротехники, но елка уцелела, пишет reform.by
12:24 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.