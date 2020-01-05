







Кроме того, под домашним арестом оказалась ее приятельница, выступавшая в качестве посредника шантажистки.





"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", — цитирует собеседника агентство.





По его словам, модель обвинила художника в изнасиловании и угрожала рассказать об этом СМИ. За свое молчание она требовала около 500 тысяч рублей. В качестве посредника она использовала свою подругу. Женщин задержали во время получения денег.