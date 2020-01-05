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Отмена НДС, бесплатные парковки - рассматривается проект указа о льготах для владельцев электромобилей

В начале декабря в Министерство экономики и Государственный таможенный комитет было направлено обращение с предложением компенсировать гражданам - владельцам электромобилей уплаченную ими таможенную пошлину на электрокары.

Авторы петиции, размещенной на сайте petitions.by, отметили, что электромобили - экологический вид транспорта, особенно актуальный для Беларуси, которая вынуждена закупать нефть, зато в Беларуси с запуском АЭС будет избыток электроэнергии.

В конце декабря из Министерства экономики пришел ответ. В нем сказано, что в настоящее время в Совмине рассматривается проект президентского указа, который включает в себя в том числе установление ставки НДС в размере 0% при ввозе на территорию Республики Беларусь физическими лицами электромобилей для личного пользования, право на возврат уплаченной при приобретении электромобиля суммы НДС в пределах 500 б.в., установленных на момент приобретения электромобиля, освобождение владельцев электромобилей от платы за парковочные места на коммунальных парковках и иные льготы".
Автобизнес
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