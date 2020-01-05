Первую городскую клиническую больницу Минска возглавил бывший депутат

В субботу Дмитрия Шевцова коллективу первой клиники представил первый заместитель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.





— Несмотря на длительную парламентскую деятельность в Палате представителей — с 2012 по 2019 год, — Дмитрий Шевцов не забывал, что он врач, — отметил Дмитрий Чередниченко. — Это достойный человек, которого мы назначаем со спокойным сердцем и с надеждой, что он принесет в клинику что-то новое.





Также Дмитрий Чередниченко напомнил, что Шевцов руководит сейчас Белорусской ассоциацией врачей.





Напомним, в июне 2018 года задержали главного врача 1-й городской клинической больницы Олега Фомина. В мае 2019-го его признали виновным в получении взяток на сумму около трех тысяч долларов, и вынесли приговор — 4 года лишения свободы.





47-летний Дмитрий Шевцов до избрания в парламент работал врачом анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Жлобинского территориального медицинского объединения. Затем пошел на повышение в Минск — сначала заместителем главного врача по организационно-методической работе, а потом и главным врачом 34-й центральной районной клинической поликлиники. Избирался в парламент дважды.





В сентябре прошлого года президент Беларуси попросил «не бросать на произвол судьбы» депутатов, которые завершают свою работу в парламенте. Возможно, отметил президент, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти.