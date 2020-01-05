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Первую городскую клиническую больницу Минска возглавил бывший депутат

С 4 января 2020 года 1-ю городскую клиническую больницу Минска возглавляет Дмитрий Шевцов. До назначения на эту должность он был депутатом парламента 6-го созыва, сообщает «Минск-Новости».

В субботу Дмитрия Шевцова коллективу первой клиники представил первый заместитель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

— Несмотря на длительную парламентскую деятельность в Палате представителей — с 2012 по 2019 год, — Дмитрий Шевцов не забывал, что он врач, — отметил Дмитрий Чередниченко. — Это достойный человек, которого мы назначаем со спокойным сердцем и с надеждой, что он принесет в клинику что-то новое.

Также Дмитрий Чередниченко напомнил, что Шевцов руководит сейчас Белорусской ассоциацией врачей.

Напомним, в июне 2018 года задержали главного врача 1-й городской клинической больницы Олега Фомина. В мае 2019-го его признали виновным в получении взяток на сумму около трех тысяч долларов, и вынесли приговор — 4 года лишения свободы.

47-летний Дмитрий Шевцов до избрания в парламент работал врачом анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Жлобинского территориального медицинского объединения. Затем пошел на повышение в Минск — сначала заместителем главного врача по организационно-методической работе, а потом и главным врачом 34-й центральной районной клинической поликлиники. Избирался в парламент дважды.

В сентябре прошлого года президент Беларуси попросил «не бросать на произвол судьбы» депутатов, которые завершают свою работу в парламенте. Возможно, отметил президент, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти.
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