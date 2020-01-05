Гродненец пытался завести знакомство с женщиной с помощью бензопилы

"3 января около 19:00 в Гродно к остановке общественного транспорта подошел явно нетрезвый мужчина с бензопилой в руках. Внезапно заведя инструмент, он стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице", - рассказали в министерстве.





По информации ведомства, вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел, а перепуганная женщина сообщила о произошедшем милицию.





Сотрудники милиции установили личность "ловеласа" – им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый гродненец. На момент задержания он был нетрезв и свою вину отрицал, но, протрезвев, признался в содеянном. Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой.





Материалы переданы в Гродненский межрайонный отдел следственного комитета, где действиям фигуранта дана правовая оценка.