Старый новый год: ночь в стиле «Кино» пройдет в Большом театре Беларуси
В ночь с 13 на 14 января Большой театр открыт для гостей XI Большого новогоднего бала. На этот раз тема волшебной ночи — «Кино», а один из конкурсов — двойников — связан с киногероями и известными актерами
Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Балетмейстер-постановщик бала — заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко. Она уже в четвертый раз участвует в его подготовке. Кроме танцев ожидается концерт-сюрприз на главной сцене от постановщиков — режиссера Галины Галковской и дирижера Андрея Галанова.
Если вспомнить о балах прошлых столетий и их галантном этикете, становится понятно, что дресс-код должен быть достаточно строгим.
— Костюм должен соответствовать самой эстетике бала, — отмечает Ю. Дятко. — Вспомните прекрасные фильмы — «Унесенные ветром», «Война и мир», «Анна Каренина»… Важно, чтобы у женщин были бальные платья. Конечно, можно надеть и вечерние, но они должны быть длинными. Мужчинам следует надеть фраки, смокинги или красивые элегантные костюмы.
Над XI Большим новогодним балом в Большом работают дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун, режиссеры развлекательных программ и концертов в фойе театра Дарья Потатурко и Наталья Барановская, режиссер концертных программ в Камерном зале имени Л. П. Александровской Наталья Кузьменкова, художник-постановщик Екатерина Булгакова, художник Екатерина Шиманович, главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.
20:26 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.