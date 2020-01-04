







Балетмейстер-постановщик бала — заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко. Она уже в четвертый раз участвует в его подготовке. Кроме танцев ожидается концерт-сюрприз на главной сцене от постановщиков — режиссера Галины Галковской и дирижера Андрея Галанова.





Если вспомнить о балах прошлых столетий и их галантном этикете, становится понятно, что дресс-код должен быть достаточно строгим.









— Костюм должен соответствовать самой эстетике бала, — отмечает Ю. Дятко. — Вспомните прекрасные фильмы — «Унесенные ветром», «Война и мир», «Анна Каренина»… Важно, чтобы у женщин были бальные платья. Конечно, можно надеть и вечерние, но они должны быть длинными. Мужчинам следует надеть фраки, смокинги или красивые элегантные костюмы.





Над XI Большим новогодним балом в Большом работают дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун, режиссеры развлекательных программ и концертов в фойе театра Дарья Потатурко и Наталья Барановская, режиссер концертных программ в Камерном зале имени Л. П. Александровской Наталья Кузьменкова, художник-постановщик Екатерина Булгакова, художник Екатерина Шиманович, главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.



