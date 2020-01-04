+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Старый новый год: ночь в стиле «Кино» пройдет в Большом театре Беларуси

В ночь с 13 на 14 января Большой театр открыт для гостей XI Большого новогоднего бала. На этот раз тема волшебной ночи — «Кино», а один из конкурсов — двойников — связан с киногероями и известными актерами

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Балетмейстер-постановщик бала — заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко. Она уже в четвертый раз участвует в его подготовке. Кроме танцев ожидается концерт-сюрприз на главной сцене от постановщиков — режиссера Галины Галковской и дирижера Андрея Галанова.

Если вспомнить о балах прошлых столетий и их галантном этикете, становится понятно, что дресс-код должен быть достаточно строгим.


— Костюм должен соответствовать самой эстетике бала, — отмечает Ю. Дятко. — Вспомните прекрасные фильмы — «Унесенные ветром», «Война и мир», «Анна Каренина»… Важно, чтобы у женщин были бальные платья. Конечно, можно надеть и вечерние, но они должны быть длинными. Мужчинам следует надеть фраки, смокинги или красивые элегантные костюмы.

Над XI Большим новогодним балом в Большом работают дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун, режиссеры развлекательных программ и концертов в фойе театра Дарья Потатурко и Наталья Барановская, режиссер концертных программ в Камерном зале имени Л. П. Александровской Наталья Кузьменкова, художник-постановщик Екатерина Булгакова, художник Екатерина Шиманович, главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru